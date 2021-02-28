Верещук: Для получения помощи по безопасности от США Украина должна выполнить ряд условий

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28.02.2021, 12:56, Новости дня
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На этой неделе в нашем комитете встретились с американским военным атташе Бриттани Стюарт.

Главный месседж со встречи:

1. На 2021 год США выделили нам $250 млн в рамках программы “Инициатива помощи Украине в сфере безопасности”. Эта помощь не является безусловной.

2. Для получения этой помощи мы (Кабмин, Минобороны, ВСУ) должны выполнить ряд условий, которые касаются, в частности: 

реформы военного управления;
реформы государственных оборонных закупок;
стратегии развития оборонной промышленности;
защиты военных технологий;
военного образования и подготовки;
управления человеческими ресурсами;
борьбы с коррупцией;
парламентского контроля.

3. Для получения первой половины указанной помощи мы должны подтвердить выполнение “маяков” до конца апреля текущего года, то есть в течение двух месяцев с сегодняшнего дня.

4. Что-то мне подсказывает, что наши соответствующие ведомства не очень озабочены этими условиями и дедлайнами. А зря. Потому что конец апреля обязательно придет.

Таким образом, пока еще есть время, призываю Кабмин, Минобороны и ВСУ поторопиться и должным образом отработать получение помощи по безопасности от США.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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