Верещук: Для получения помощи по безопасности от США Украина должна выполнить ряд условий
28.02.2021, 12:56,
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На этой неделе в нашем комитете встретились с американским военным атташе Бриттани Стюарт.
Главный месседж со встречи:
1. На 2021 год США выделили нам $250 млн в рамках программы “Инициатива помощи Украине в сфере безопасности”. Эта помощь не является безусловной.
2. Для получения этой помощи мы (Кабмин, Минобороны, ВСУ) должны выполнить ряд условий, которые касаются, в частности:
реформы военного управления;
реформы государственных оборонных закупок;
стратегии развития оборонной промышленности;
защиты военных технологий;
военного образования и подготовки;
управления человеческими ресурсами;
борьбы с коррупцией;
парламентского контроля.
3. Для получения первой половины указанной помощи мы должны подтвердить выполнение “маяков” до конца апреля текущего года, то есть в течение двух месяцев с сегодняшнего дня.
4. Что-то мне подсказывает, что наши соответствующие ведомства не очень озабочены этими условиями и дедлайнами. А зря. Потому что конец апреля обязательно придет.
Таким образом, пока еще есть время, призываю Кабмин, Минобороны и ВСУ поторопиться и должным образом отработать получение помощи по безопасности от США.
Источник: Ірина Верещук / Facebook
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