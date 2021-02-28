В “Слуге народа” не объяснили, кто платит каждый месяц $50 тыс. за услуги американских лоббистов – “Схемы”

28.02.2021, 12:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представители партии “Слуга народа“ не смогли объяснить, кто ежемесячно платит $50 тыс. за услуги американских лоббистов компании Finsbury Glover Hering. Об этом идет речь в расследовании программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) от 25 февраля.

По информации расследователей, лоббисты получают деньги за стратегическое консультирование и поддержку “слуг народа” с целью “налаживания отношений Украины с Соединенными Штатами и странами Евросоюза”.

В руководстве партии и фракции утверждают, что “Слуга народа” не нанимала лоббистов, но знают, что контракт с ними в феврале этого года подписала общественная организация, учредителями которой являются помощники депутатов из этой партии. Они утверждают, что среди источников финансирования лоббистских услуг нет денег олигархов, говорится в материале.

Руководитель партии и первый заместитель главы парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко сказал, что контракт с американскими лоббистами подписали не в интересах партии. Он заверил, что не знает, кто финансирует эту организацию.

По информации “Схем”, контракт заключен между Finsbury Glover Hering и “Центром трансатлантического взаимодействия и диалога”, которая была создана за месяц до подписания соглашения. Согласно договору, обнародованном на сайте минюста США, она финансируется “украинскими частными лицами и коммерческими структурами”. Учредителями организации, по данным журналистов проекта, являются Павел Великоречанин и Станислав Костюченко.

“Это помощники народных депутатов от “Слуги народа” Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко, которые являются членами парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики”, – сказано в расследовании.

В комментарии “Схемам” Арахамия рассказал о сотрудничестве с упомянутой общественной организацией.

“Мы никого не нанимали, партия к этому имеет опосредованное отношение. Это было соглашение о сотрудничестве или некий меморандум между фракцией за подписью [главы парламентской фракции “Слуга народа”] Давида Арахамии и общественной организацией”, – сообщили журналисты.

“Я не знаю, что они кому платили вообще. У нас есть меморандум о сотрудничестве с организацией, которая занимается продвижением интересов Украины по всему миру, в том числе в Европе, в Америке, все такое. А каких они там используют лоббистов или каких адвокатов – в это мы не вмешиваемся никак. Мы никак не финансируем этот процесс никоим образом”, – ответил депутат.

Журналисты со ссылкой на документ, опубликованный министерством юстиции США, сообщили, что согласно контракту от 2 февраля 2021 года, лоббисты должны “обеспечить правительственные отношения”, а также предоставлять стратегическое консультирование и поддержку общественной организации “Центр трансатлантической взаимодействия и диалога” и политической партии “Слуга народа” для содействия диалогу, обмену и другим взаимодействиям между членами украинского парламента и их коллегами и другими должностными лицами в США и международными организациями”.

Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года и может быть продлен по согласию. Стоимость услуг лоббистов составляет $50 тыс. в месяц, в случае полного выполнения суммарно она обойдется в $550 тыс, сообщили “Схемы”.

—