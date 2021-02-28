 

В России из-за массовой драки осетинских и дагестанских болельщиков отменили турнир по дзюдо

28.02.2021, 12:56, Новости дня
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В российском городе Каспийск (Республика Дагестан) 27 февраля произошла массовая драка с участием спортсменов и зрителей во время соревнований по дзюдо. Об этом сообщил “Интерфакс” со ссылкой на МВД.

Драка произошла между спортсменами во время турнира, проходившего во Дворце спорта имени Али Алиева. Позже к конфликту подключились болельщики. После этого организаторы приняли решение об отмене соревнований.

По информации агентства, МВД проводит проверку происшествия.

“РИА Новости” сообщило, что драка произошла между осетинскими и дагестанскими болельщиками. Первенство по дзюдо проходило среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Источник информагентства рассказал, что после победы дагестанского спортсмена на трибуне один из болельщиков выкрикнул “Ура!”, на это “очень эмоционально отреагировал” сидевший рядом с ним осетинский болельщик. Между зрителями произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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