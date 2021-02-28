В Запорожской области столкнулись два автомобиля, несколько человек погибли на месте

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28.02.2021, 12:56, Новости дня
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В Мелитопольском районе Запорожской области вечером 27 февраля столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибли два человека, еще двое попали в больницу с травмами. Об этом сообщили в региональной полиции. 

ДТП случилось на автодороге Харьков – Симферополь около 20.00. Водитель автомобиля Audi А6 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Tundra.

Водитель и пассажир автомобиля Audi А6, мужчины 48 и 47 лет из поселка Акимовка, погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир другого автомобиля, жители Мелитополя 53 и 55 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Медики скорой помощи доставили их в местную больницу, рассказали полицейские.

Мелитопольское районное управление полиции открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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