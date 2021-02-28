Специалисты рассказали о пользе сои

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28.02.2021, 12:50, Разное
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Специалисты напомнили о полезных свойствах сои. Также они выделили категории людей, которым нельзя употреблять такой продукт.
Соя считается довольно питательным продуктом, так как в 100 граммах содержится 385 килокалорий. При ее употреблении организм человека насыщается важными микро- и макронутриентами, витаминами K, B, E, железом, магнием, фосфором, цинком и марганцем. Также туда входит фитиновая кислота, помогающая расщеплять и усваивать белок. Сою можно использовать, как альтернативу обычному молоку или как источник растительного белка в вегетарианской диете. В пищевом производстве используется и соевая мука, масло сои и текстурированный растительный белок.

Эксперты смогли выделить много полезных свойств продукта. Соя считается природным антиоксидантом, помогает ускорить метаболизм, восстановить клетки нервной системы, понижает уровень «плохого холестерина», участвует в процессе выведения солей тяжелых металлов. Также продукт полезен людям, которые страдают от сахарного диабета, так как соя помогает выработать инсулин. Ее употребление оказывает благотворное влияние на фертильность женщин, менструальный цикл, овуляцию, улучшает самочувствие женщины в период менопаузы.

Но, невзирая на все полезные качества продукта, есть люди, которым сою есть запрещено. Не стоит давать ее детям, беременным, людям, которые имеют нарушения в работе щитовидной железы. Специалисты советуют по всем правилам составлять свое меню и замечать баланс питательных веществ.

Источник: gnkk.ru



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