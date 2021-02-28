Александр Мясников рассказал о продуктах, вызывающих смертельно опасные заболевания

28.02.2021, 12:50, Разное

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Доктор Александр Мясников перечислил продукты, которые могут вызвать смертельно опасную болезнь – ботулизм. Он заявляет, что при неблагоприятном развитии событий вероятность летального исхода очень высокая.

Пищевой ботулизм – интоксикация, которая вызывается в момент попадания в организм человека ботулотоксинов, считающихся страшным ядом. Медик сообщает, что заразиться пищевым ботулизмом можно после употребления зараженных продуктов, которые не были правильным образом приготовлены или разогреты.

Симптомами болезни считается двоение в глазах, опускание уголков рта, обездвиживание, но с сохраненной чувствительностью. Люди могут двигаться и не ощущать онемения, они имеют ясное сознание, даже если уже умирают. При этом специалисты не наблюдают учащенного пульса, давления и температуры. Именно такие диагностические критерии позволяют правильно установить диагноз.

В нынешнее время ботулотоксин, как лекарство, используют в разных сферах медицины. С его помощью убирают морщины, излечивают запор, астму и головную боль. Ботулизм не может передаться от человека к человеку, а заражение происходит после употребления опасной еды. Особый риск несут консервы домашнего изготовления и различные соленья. В этих случаях убрать ботулотоксины можно после кипячения банки, так как вещества, вырабатываемые продуктами, не могут переносить высокую температуру.

Также нужно помнить об опасностях употребления копченой и соленой рыбы, колбас, так как по виду и аромату определить наличие ботулотоксинов невозможно. Уменьшить риски заражения ботулизмом можно благодаря правильному питанию. Необходимо есть фрукты и овощи, цельнозерновые продукты и внимательно следить за собственным здоровьем.

Источник: www.vesti.ru