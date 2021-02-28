«Мы очень сильно волновались за Михаила, как и всё государство»: Супруга Боярского рассказала о состоянии актёра

28.02.2021, 12:50, Разное

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Народная артистка РФ Лариса Луппиан в программе «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ» пояснила о состоянии здоровья своего супруга Михаила Боярского. По её словам, сейчас его жизни ничего не угрожает.

71-летний мэтр отечественной киноиндустрии Михаил Боярский попал в клинику Санкт-Петербурга с воспалительными процессами. У артиста поднялась высокая температура, однако всё обошлось: пневмонии зафиксировано не было. Сейчас состояние артиста удовлетворительное, он пьёт витамины и даже понемногу занимается на спортивной дорожке.

Луппиан отметила, что здоровье их семьи контролирует отличный доктор, поэтому супруг под квалифицированным наблюдением. Также артистка подчеркнула, что прививку от опасного коронавируса они уже сделали, передаёт ГлобалМСК.ру.