В Москве школьники разработали «цифрового помощника» для воспитателей

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28.02.2021, 12:38, Новости дня
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Ученики инженерных и IT-классов школы № 2065 в Москве создали программу, которая способна помочь воспитателям в саморазвитии и быстром решении их вопросов, сообщил столичный комплекс социального развития.

«Воспитатели школы № 2065, работающие с малышами, получили планшеты с программой «Цифровая среда воспитателя». Она помогает проанализировать занятия с дошкольниками, оценить, что получилось, какие были ошибки, на что стоит обратить внимание. Программа поможет скорректировать образовательный процесс и сделать его гибким», – говорится в Telegram комплекса.

Помимо этого, воспитателям больше не придется долго искать полезную информацию для работы, в программе собраны необходимые ссылки на все образовательные ресурсы Москвы.

Также на планшете есть специальная кнопка SOS. Сообщение воспитателя о любой проблеме моментально получат администрация школы и техническая служба для принятия срочных мер.

Уточняется, что в дальнейшем программа будет усовершенствована.

Ранее сообщалось, что российские школьники покажут послания ветеранов в виде проекций на стенах домов.



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