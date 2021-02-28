 

В ФРГ объяснили невозможность отказа от «Северного потока – 2»

28.02.2021, 12:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Германия, в случае остановки реализации «Северного потока – 2», может столкнуться с исками о компенсации, сообщила министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

Как отметила политик, она поддерживает проект по причинам энергоменеджмента. «Мы не можем сразу отказаться от угля, атомной энергетики и газа», – сказала она, передает RT со ссылкой на газету Welt am Sonntag. Шульце добавила, что Германия будет нуждаться в газе и в следующем десятилетии.

«Кроме того, если мы остановим проект, то есть угроза столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах», – добавила министр.

Она поддержала премьер-министра Мекленбурга – Передней Померании Мануэлу Швезиг в том, что она придерживается сильной позиции по поводу завершения строительства трубопровода.

Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.

Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что Власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.

Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.

Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / В Белгородской епархии сказали, как изменился Ефремов после ДТП

02.11 / Московские школьники вошли в пятерку мировых лидеров по качеству образования

30.08 / Посольство США призвало Россию прекратить посягать на основные свободы в Крыму

31.10 / NBC – между семьёй и карьерой — на волне эпидемии женщины всё чаще остаются без работы

18.08 / Провалы в стратегии борьбы с пандемией привели к новой вспышке во Франции

10.11 / Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы

19.11 / Бундестаг проголосовал за поддержку «Северного потока – 2»

03.07 / Путин записал видеопоздравление для Назарбаева

11.01 / Пострадавших в ДТП военных доставили в госпиталь Вишневского

30.07 / Кравчук возглавил делегацию Киева в контактной группе по Донбассу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска