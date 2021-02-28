Врач назвал опасные типы кашля

28.02.2021, 12:38, Новости дня

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Кашель, сопровождающийся затруднением дыхания, обильным выделением мокроты или шумом в груди, должен стать поводом к срочному походу к специалистам, рассказал врач-терапевт-пульмонолог из Института клинической медицины им. Склифосовского Сеченовского университета Владимир Бекетов.

«Выраженный и длительный кашель говорит о том, что патология значительна и причину необходимо выяснить», – сказал Бекетов «Аргументам и фактам».

Также обратиться к врачу необходимо при прогрессирующем усилении кашля на фоне ухудшения самочувствия, кашле, сопровождающемся повышенной на протяжении пяти дней температурой, а также кашле любой интенсивности, продолжающемся более двух-трех недель.

Уточняется, что кашель, который длится больше месяца, считается хроническим, такой тип требует наблюдения у пульмонолога.

Ранее было названо основное отличие «ковидного» кашля от кашля курильщика.