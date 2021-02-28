Юрий Лоза заявил о готовности написать новый гимн Армении

28.02.2021, 12:11, Разное

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Музыкант Юрий Лоза обратился к правительству Армении с открытым письмом, в котором предложил свои услуги по написанию текста обновлённого государственного гимна страны. По мнению артиста, страна находится сейчас в глубоком кризисе и нуждается в лёгкой, но жизнеутверждающей мелодии, которая вдохнёт надежду в её граждан.

Юрий Лоза рассказал, что внимательно следит за событиями в Ереване и разделяет намерение армянского народа и генштаба отправить в отставку Никола Пашиняна. После падения тирана стране придётся избавиться от всех связанных с ним символов: сменить флаг, гимн, герб и принять новую Конституцию. Юрий Лоза согласился подарить Армении текст одной из своих не вышедших песен, немного адаптировав её под текущую ситуацию.

«Армянские военные красавчики. Особенно морские офицеры. Морские офицеры всегда были элитой вооружённых сил любой страны, и мне приятно, что именно они потребовали отставки Пашиняна. Мне кажется, в новом гимне роль армянского флота должна быть отмечена особо», – считает Юрий Лоза.

Корреспонденту ИА «Панорама» удалось заполучить фрагмент текста будущего гимна Армении, который приведён ниже:

«Армянский флот –

Ты государства оплот,

Всем азербайджанцам назло,

Ты вовсе не так уж и плох».

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