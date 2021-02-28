Мнение: Подавление протестов в Мьянме

28.02.2021, 12:04, Разное

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В Мьянме продолжаются массовые протесты против военного переворота. Захватившие власть военные не стесняются применять силу (в том числе боевыми на поражение), ввиду чего кол-во покойников продолжает увеличиваться.

С учетом уже пролитой крови, компромисс становится крайне маловероятным – либо военные силой задавят протесты (не постеснявшись завалить энное кол-во людей – в стиле египетского военного переворота), либо их снесут и власть армии в Мьянме в прежнем виде закончится. Просто так откатить назад ситуацию уже не получится.

Также не исключен вариант полноценной гражданской войны, в особенности, если протестующих начнут более активно накачивать из-за рубежа. С другой стороны, если военные получат более осязаемую поддержку со стороны Китая, то вероятность их итоговой победы неизмеримо выше.

Ниже, фото происходящего в Мьянме. Некоторые фото 18+.

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