 

Мнение: Подавление протестов в Мьянме

28.02.2021, 12:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Мьянме продолжаются массовые протесты против военного переворота. Захватившие власть военные не стесняются применять силу (в том числе боевыми на поражение), ввиду чего кол-во покойников продолжает увеличиваться.
С учетом уже пролитой крови, компромисс становится крайне маловероятным – либо военные силой задавят протесты (не постеснявшись завалить энное кол-во людей – в стиле египетского военного переворота), либо их снесут и власть армии в Мьянме в прежнем виде закончится. Просто так откатить назад ситуацию уже не получится.
Также не исключен вариант полноценной гражданской войны, в особенности, если протестующих начнут более активно накачивать из-за рубежа. С другой стороны, если военные получат более осязаемую поддержку со стороны Китая, то вероятность их итоговой победы неизмеримо выше.
Ниже, фото происходящего в Мьянме. Некоторые фото 18+.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Мнение: Утверждение

10.12 / Предсказана судьба Белоруссии без Лукашенко: Власть олигархов и передел собственности

14.11 / Суд в Праге посчитал «малообоснованным» обязательное ношение масок на улице

12.02 / Скандалы: Полковник Ходько проявил тягу к вещдокам

09.12 / Мнение: Помидорные санкции против Армении и Турции

30.01 / Мнение: Опрос. О прошении санкций у Байдена

12.11 / Радиоактивные элементы способствуют обитаемости на каменистых планетах

03.11 / Мнение: Негатив США и Европы обрушил рубль?

29.08 / Ученые доказали, что четыре столовых ложки оливкового масла снижают давление

08.10 / Мнение: “Мы азербайджанские солдаты”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска