 

Facebook выплатит пользователям $650 млн за нарушение конфиденциальности

28.02.2021, 12:02, Новости дня
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Facebook выплатит своим пользователям $650 млн за нарушение конфиденциальности, такое решение принял окружной судья Джеймс Донато. Об этом 27 февраля сообщил “Голос Америки”.

Судья одобрил мировое соглашение, которое урегулирует коллективный иск, поданный жителями штата Иллинойс в 2015 году от имени почти 1,6 млн пользователей соцсети. Они обвинили компанию в нарушении неприкосновенности частной информации.

По словам судьи, это крупнейший из исков, поданных в отношении Facebook за нарушение конфиденциальности информации.

Каждый из истцов получит минимум $345, отметил судья в своем решении.

По информации “Голоса Америки”, истцы обвинили социальную сеть в нарушении закона штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации. Компания использовала технологию распознавания лиц на фотографиях, загружаемых пользователями на сайт, не получив согласия на это.

Закон штата о конфиденциальности биометрической информации позволяет потребителям подавать в суд на компании, которые занимаются сбором биометрических данных без разрешения владельцев.

В сообщении отметили, что Facebook уже внес изменения в свою систему отметок на фотографиях пользователей.

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным Venture Beat, на апрель 2020 года она насчитывает более 3 млрд активных пользователей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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