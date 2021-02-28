Навальная назвала российского дизайнера Лебедева трусом и маменькиным сынком

28.02.2021, 12:02, Новости дня

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Супруга российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия заявила, что дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву “очень хочется быть классным троллем, но на деле он великовозрастный маменькин сынок”. Об этом она написала 28 февраля в Instagram.

“Тут Артемий Лебедев “извинился” предо мной. Раз уж приличные СМИ докатилась до того, что перепечатывают извинения этого фрика, я отвечу. Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняетесь вы не потому, что вы человек чести, а потому что вы трус и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. И удалять вы фейк не будете не потому, что вы за свободу слова, а потому, что хотите, чтобы опубликованный вами фейк и дальше распространялся”, – отметила она в посте.

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Публикация от Юлия Навальная (@yulia_navalnaya)

26 февраля Лебедев в Telegram написал, что у Навальной есть немецкое гражданство, и опубликовал фотографию паспорта.

“С таким багажом в первые леди обычно не пускают. Значит, и не собирались. Документ выдан в 2019 году. О чем это говорит мне? О том, что нашему главному фельетонисту, как любому политику или священнику, как любому двуличному лицемеру, не чужды земные заботы – слава, деньги, обеспеченная старость в тихой гавани”, – написал он.

Позже дизайнер обновил пост, дописав, что это фейк.

“Ну обосрался – и обосрался. Чего бубнить-то?” – дописал Лебедев.

Лебедев 27 февраля в своем Telegram-канале принес публичные извинения Навальной.

“Вы оказались в этой истории потому, что выбрали путь публичности, а я не делаю скидок публичным персонажам. На мой радар вы попали исключительно в качестве жены человека, с которым у меня много лет идут публичные дебаты в онлайне и офлайне. Я хоть и тролль, но человек чести. Публикация фейков, передергивание фактов, популистская фигня – не мои полемические приемы”, – заявил он.

Жена Навального считает, что Лебедев извинился не из-за ее публичности, а потому, что воспользовался подходящим моментом.

“Мужа посадили, а значит, можно атаковать жену. Не льстите себе, нет у вас чести и не было”, – считает жена оппозиционера.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из следственного изолятора “Матросская тишина” в Москве.

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