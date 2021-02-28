В Крыму высохли два водохранилища, а третье – на грани “мертвого объема”

28.02.2021, 12:02, Новости дня

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В оккупированном Россией Крыму полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. Об этом свидетельствуют данные о наполняемости водохранилищ на 26 февраля, которые составило подконтрольное России “министерство жилищно-коммунального хозяйства полуострова”.

Эти два водохранилища прошли отметку “мертвый объем”. Приближается к такому результату Балановское водохранилище, пишут Крым.Реалии. По информации издания, несмотря на обильные снежные осадки, воды в высыхающих водохранилищах них так и не прибавилось.

Фото: mzhkh.rk.gov.ru

К началу февраля, по данным оккупационного “министерства” близкими к “мертвому объему” были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища. Симферопольское и Загорское водохранилища на тот момент прошли эту отметку.

Фото: mzhkh.rk.gov.ru

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщил журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре стало известно, что из-за нехватки воды “власти” Крыма будут принудительно выкупать у крымчан колодцы и скважины.

По данным Росгидрометцентра, суммарный запас воды в Крыму к концу 2020 года составил 31,3 млн м³, что почти втрое меньше, чем год назад.

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