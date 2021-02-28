 

Зеленский примет участие в форуме “Украина 30. Развитие правосудия”

28.02.2021, 12:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме “Украина 30. Развитие правосудия”, который пройдет 1–3 марта в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии примут участие представители Офиса Президента, правительства, народные депутаты, дипломаты стран G7 и профильные эксперты.

“Участники форума обсудят роль и миссию Конституционного и Верховного судов, проект нового Уголовного кодекса и перспективы рекодификации Гражданского кодекса Украины. Желающие смогут задать вопросы спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях”, – отметили в сообщении.

На полях форума 1 марта состоится подписание кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках Государственной программы “Доступная ипотека 7%”.

Всеукраинский форум  “Украина 30” посвящен 30-й годовщие независимости Украины. Он создан по инициативе президента Украины для актуализации важных для украинского общества вопросов. 

Собрания форума проходят еженедельно, начиная с февраля 2021 года, отметили на официальнос сайте “Украины 30”,

“Среди тем, которые форум берет к обсуждению, – инфраструктурные планы, вопросы здоровья нации, децентрализация, судебная реформа, инвестиции, энергетика и многие другие”, – сказано в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Козак: Нужно ли ввести пожизненное заключение за топ-коррупцию? Нет. Коррупционеры будут избегать наказания, а под “пожизненное” пойдут “стрелочники”

22.11 / Ради игры в гольф Трамп прервал свое участие в саммите G20 – CNN

08.12 / Саркози потребовали приговорить к четырем годам тюрьмы

21.10 / Находки времен Гражданской войны сделаны в Хабаровском крае

12.09 / Байден связал рост лесных пожаров с изменением климата

09.02 / В Сенате открылись слушания по делу об импичменте Трампа. Трансляция с переводом на русский

22.07 / В РФ собрались отказаться от «лекарства Трампа» от коронавируса

01.02 / Кличко заявил, что Минкульт заблокировал передачу Гостиного двора Киеву

16.10 / Греф отреагировал на срыв сделки «Яндекса» с «Тинькофф»

01.02 / IIHF собралась провести ЧМ-2021 только в Латвии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска