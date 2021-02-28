Зеленский примет участие в форуме “Украина 30. Развитие правосудия”
28.02.2021, 12:02,
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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме “Украина 30. Развитие правосудия”, который пройдет 1–3 марта в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В мероприятии примут участие представители Офиса Президента, правительства, народные депутаты, дипломаты стран G7 и профильные эксперты.
“Участники форума обсудят роль и миссию Конституционного и Верховного судов, проект нового Уголовного кодекса и перспективы рекодификации Гражданского кодекса Украины. Желающие смогут задать вопросы спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях”, – отметили в сообщении.
На полях форума 1 марта состоится подписание кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках Государственной программы “Доступная ипотека 7%”.
Всеукраинский форум “Украина 30” посвящен 30-й годовщие независимости Украины. Он создан по инициативе президента Украины для актуализации важных для украинского общества вопросов.
Собрания форума проходят еженедельно, начиная с февраля 2021 года, отметили на официальнос сайте “Украины 30”,
“Среди тем, которые форум берет к обсуждению, – инфраструктурные планы, вопросы здоровья нации, децентрализация, судебная реформа, инвестиции, энергетика и многие другие”, – сказано в сообщении.
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