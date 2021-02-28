10 убитых, несколько раненых. В Мексике произошло вооруженное нападение
28.02.2021, 12:02,
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27 февраля в мексиканском муниципалитете Тонала произошло вооруженное нападение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Мексики.
“На тротуаре улицы Эмилиано Сапата были обнаружены тела 10 мужчин с ранениями от огнестрельного оружия. В доме был обнаружен мужчина, по всей видимости, несовершеннолетний, у которого также были ранения, нанесенные огнестрельным оружием”, – отметили в релизе.
В результате обстрела пострадали еще четыре человека, среди которых один несовершеннолетний, им была оказана медицинская помощь.
По информации прокуратуры, нападавшие прибыли к месту расправы на грузовике, они пока не задержаны.
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