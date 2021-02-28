10 убитых, несколько раненых. В Мексике произошло вооруженное нападение

28.02.2021, 12:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

27 февраля в мексиканском муниципалитете Тонала произошло вооруженное нападение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Мексики.

“На тротуаре улицы Эмилиано Сапата были обнаружены тела 10 мужчин с ранениями от огнестрельного оружия. В доме был обнаружен мужчина, по всей видимости, несовершеннолетний, у которого также были ранения, нанесенные огнестрельным оружием”, – отметили в релизе.

В результате обстрела пострадали еще четыре человека, среди которых один несовершеннолетний, им была оказана медицинская помощь.

По информации прокуратуры, нападавшие прибыли к месту расправы на грузовике, они пока не задержаны.

—