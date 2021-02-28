 

СМИ сообщили о крушении российского вертолета в Сирии

28.02.2021, 12:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Издание Reuters сообщает о том, что на северо-востоке Сирии потерпел крушение российский вертолет. Сообщалось о гибели одного человека. Эта информация не подтвердилась. В Министерстве обороны России рассказали о вынужденной посадке летательного аппарата. Экипаж был оперативно доставлен на аэродром. Теперь жизни летчиков ничего не угрожает. Подробности произошедшего устанавливаются.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Специалист рассказал о самых лучших способах очистки продуктов от коронавируса

22.11 / Жители Парижа и еще двух десятков городов Франции вышли на акции

05.11 / Пат

09.08 / Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным перед выборами: Мы в одной лодке

28.01 / Скандалы: Частная клиника — за «откатные» деньги

30.10 / Украинский политолог оценил вероятность импичмента Зеленского

19.12 / И зло качественное, и добро качественное

14.08 / Объявлено о задержании российского дипломата в Чехии

28.02 / Онемело полчерепа – Личное мнение

28.02 / Мнение: Обычный вечер на Ближнем Востоке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска