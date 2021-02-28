Мнение: Юлия Навальная против Путина, свободы слова и всех-всех-всех!

28.02.2021, 11:52, Разное

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Если бы семьи Навальных не было – их стоило бы откровенно придумать. Семейка Адамс, семейка Навальных и семейка Ворониных. Кстати, последние по-крайней мере смешные по доброму. Короче, Лешка сел, но знамя подхватила его жена. Как это у них водится, стало хуже.

Напомню предысторию. Сема Слепаков, борец за сибирские леса, написал песенку, где разнес бизнес семьи Навальных и ценности тех, кому "трудно дышать" в этой стране. После чего тут же получил отлуп от самой Юлии Навальной, ведь – это другое и так нельзя. В смысле, пока Сема пел гадости про Путина и Газпром – это было клево. А как спел про то, что против шерсти Юлии Навальной – так сразу стал враг народа. Свобода слова в этой секте она такая – не перепутайте.

И вот теперь попал под СТРОГИЙ ВЗГЛЯД Артемий Лебедев – тот еще троляка, который опубликовал типа немецкий документ Навальной. Честно, даже я повелся и повод есть. Знаете ли, как у Лешки при куче условок получалось ездить в отпуск с женой до Парижу, так и в Германию мало кого пускают, а там карантин, в любой момент, охраняют, как Меркель, считают гостем Меркель, оплачивают проживание и так далее. Короче, даже у местных бюргеров вопросы есть, чего уж нам тут не поверить?

Но Юля Навальная, как и Светлана Тихановская – не была бы собой – если бы не налож… ну, нельзя все-таки так про барышень, не показала свою истинную природную красоту. Короче, прилетело и Лебедеву. Теперь он больше – не демократ. Разрукопожатили быстро, приговор уже обжалованию не принадлежит. Вы лжец или что-то типа того написала миссис Навальная.

И вот тут – начинается моя речь.

Ребятушки, а вы там совсем, да? Юлия, уважаемая, мультик вашего мужа, который якобы набрал 100+ млн на Ютубе – чистая ложь, незамутненная. Вас это не смутило, биткоины не пахнут, да?

А в вашей, которая прекрасная, России будущего – можно будет оскорблять других только вашей семье, как ваш муж оскорбил ветерана? Учиться в престижном вузе можно будет только вашим детям? И носить ботиночки за много денюжек, борясь с коррупцией – тоже только вам?

Небольшой офтопик: в интервью украинскому журналисту домохозяйка Тихановская залипла на вопросе: "А откуда у вас деньги, чтобы ездить по Европе?". А откуда у вас деньги, Юлия? Как честный человек вы должны отчитаться, чтобы мы – не подозревали вас, правда?

Короче, это так прекрасно – что я плачу. И очень надеюсь, что скоро на смену Юлии на борьбу встанут ее дети. Во-первых, хочется посмотреть уровень деградации от поколения к поколению. Во-вторых, это просто весело – отличный бизнес, правда?

Не благодарите.

Счастья вам.

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