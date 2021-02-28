Российский вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии

28.02.2021, 11:46, Новости дня

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Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии, экипаж доставлен на аэродром, сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что экипаж вертолета, который совершил вынужденную посадку в Сирии, был оперативно доставлен на аэродром, жизни летчиков ничего не угрожает, передает РИА «Новости».