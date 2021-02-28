Конгрессмены недовольны бездействием чиновников Госдепа США в отношении санкций по “Северному потоку – 2”

28.02.2021, 11:12, Новости дня

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Представители Госдепартамента США во время брифингов с конгрессменами, который прошел на этой неделе, не дали внятный ответ на вопрос, почему администрация президента Джо Байдена не предпринимает быстрых действий, чтобы завершить строительство “Северный поток – 2“. Об этом пишет Axios со ссылкой на участников разговора и собственные источники.

По информации издания, участники брифинга пытались узнать у представителей Госдепа, почему чиновники не готовят ограничения против оператора Nord Stream 2 AG и кораблей, участвующих в достройке трубопровода.

Конгрессмены участвовали в двух брифингах Госдепа США по “Северному потоку – 2”: во вторник, 23 февраля, который был засекречен и в четверг 25 февраля, в открытом, сообщили собеседники издания. Первый звонок прервался Госдепом спустя полчаса после начала. Ведомство объяснило разрыв техническими проблемами. Во время второго звонка сенатор от Республиканской партии пытался узнать у чиновников Байдена, почему не были введены санкции против Nord Stream 2 AG.

Представители Госдепа США сказали, что не намерены обсуждать конкретные организации, и что они продолжают собирать доказательства. Во время телефонного разговора заместитель помощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Молли Монтгомери отрицала, что США ведут переговоры с Германией о дополнительной сделке, позволяющей продолжить строительство трубопровода.

Высокопоставленный чиновник из Сената защищал администрацию Байдена от обвинений в медленном движении по санкциям, заявив, что строительству трубопровода противодействуют обе партии, однако, администрация должна убедиться, что санкции соответствует доказательствам, которые могут быть подтверждены в суде.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода “Северный поток – 2”. В частности, санкции коснулись российского судна “Фортуна” и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании “Рустанкер”, нефтяного танкера “Максим Горький” и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский “Газпром” впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта. Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик “Фортуна” возобновило строительство “Северного потока – 2” в водах Дании.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против “Северного потока – 2”, если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству “Северного потока – 2”.

The Wall Street Journal сообщила 16 февраля, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином по поводу санкций в отношении компаний, вовлеченных в процесс строительства.

23 февраля стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.

Один из европейских партнеров российского “Газпрома” – немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea – также заявил о прекращении финансирования проекта “Северный поток – 2”. Компания вложила в газопровод €730 млн.

24 февраля о выходе из проекта сообщила французская страховая компания AXA.

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