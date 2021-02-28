Тихановская: У Тихановского за диваном нашли 900 тысяч долларов, а у Бабарико за деньгами нашли диван

28.02.2021, 11:12, Новости дня

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заявила, что у ее мужа Сергея не могло быть $900 тысяч, которые во время обыска нашли белорусские силовики.

Она отметила, что не знает, откуда эти деньги.

– Не знаю судьбу этих денег. Их, наверное, унесли туда же, откуда принесли… Вы же знаете, это очень странная история. Эти деньги нашли с третьего раза, – сказала лидер оппозиции.

Она подчеркнула, что рада тому, что силовики нашли деньги, а не “склад оружия или кучу наркотиков”.

– Я не знаю, слышали вы шутку бородатую: “У Тихановского за диваном нашли 900 тысяч долларов, а у [экс-руководителя “Белгазпромбанка” Виктор] Бабарико за деньгами нашли диван, – рассказала Тихановская.

Напомним, Сергей Тихановский собирался баллотироваться в президенты Беларуси на выборах 9 августа 2020 года, но ему отказали в регистрации. Тогда он предложил кандидатуру своей жены Светланы – и ее зарегистрировали. Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги, он находится в СИЗО.

Оппозиционеру инкриминируют ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.