В Карпатах возможен сход лавин из-за потепления – спасатели

28.02.2021, 11:12, Новости дня

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В Карпатах 28 февраля сохраняется угроза схода снежных лавин, сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Опасность схода снежных лавин сохраняется в горах Ивано-Франковской области.

“В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, 28 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность, третий уровень”, – предупредили спасатели.

Синоптики прогнозируют 28 февраля в западных областях местами осадки. Температура воздуха ночью опустится до -1 °С, а днем поднимется до +8°С, ветер юго-западный 5–10 м/с.

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