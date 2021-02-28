 

В Карпатах возможен сход лавин из-за потепления – спасатели

28.02.2021, 11:12, Новости дня
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В Карпатах 28 февраля сохраняется угроза схода снежных лавин, сообщил  пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 

Опасность схода снежных лавин сохраняется в горах Ивано-Франковской области.

“В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, 28 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность, третий уровень”, – предупредили спасатели.

Синоптики прогнозируют 28 февраля в западных областях местами осадки. Температура воздуха ночью опустится до -1 °С, а днем поднимется до +8°С, ветер юго-западный 5–10 м/с. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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