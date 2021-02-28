 

Для эффективной борьбы с коронавирусом доктор Фаучи рекомендовал прислушаться к Кашпировскому

28.02.2021, 11:11, Разное
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Американский иммунолог Энтони Фаучи призвал мировое научное сообщество изменить тактику лечения COVID-19. По его словам, самый надёжный способ покончить с болезнью раз и навсегда – воспользоваться онлайн-сеансами Анатолия Кашпировского.

«Признаюсь, когда мне рассказали о его методах, я отнёсся к ним скептически, но мой друг сказал, давай раз попробуем. Я решил посмотреть сеанс не один, а с несколькими людьми. Потом случилось чудо – все выздоровели. Я провел эксперименты с другими испытуемыми. Всё снова повторилось. Поскольку были проведены исследования, можно смело говорить, что метод доктора Кашпировского действует лучше вакцины. Я бы рекомендовал его не только у нас в Штатах, но и во всём мире», – отметил инфекционист.

Доктор уже отправил своё предложение президенту Байдену. В письме он рекомендует массово закупить видеокурсы Кашпировского, посвящённые лечению коронавируса и отправить их в ведущие больницы Америки. Вакцину Фаучи предлагает продать в другие страны, а вырученные средства потратить на видеокурсы.

Кашпировский полагает, что коронавирусом заражаются люди, испытывающие страх. Для того чтобы его побороть, достаточно просто посмотреть сеансы с его участием.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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