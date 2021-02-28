Володин предложил закрепить обязательства депутата перед избирателями

28.02.2021, 11:10, Разное

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Депутат не имеет права забывать о проблемах, с которыми к нему обращаются избиратели, подчеркнул Володин. “Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически», – отметил спикер.

После избрания нового состава Госдумы можно создать общий прозрачный массив предложений избирателей, считает председатель ГД. “Чтобы, в том числе на их основе, вести работу в парламенте», – сказал Володин.

Обязательства депутата перед избирателями можно закрепить в законе о статусе народного избранника или Регламенте Госдумы, полагает спикер. В будущем это позволит решать такие вопросы более системно, в том числе посредством инициатив в федеральных законах, обращений к органам исполнительной власти разных уровней.

Володин уверен: эффективноcть работы парламентария от этого только вырастет, а демагогии станет меньше. “Избиратели смогут спросить со своих представителей в ГД за взятые ими в ходе выборов обязательства», — указал спикер.

В каждом созыве ГД есть случаи, когда народные избранники забывают о данных обещаниях, посетовал председатель Госдумы. Решение о закреплении обещаний будет ко многому обязывать парламентариев, убежден спикер.

“Работа депутатов станет более содержательной и результативной, что в итоге в том числе повысит качество законодательной власти, которая одновременно является и представительной», — подытожил Володин.