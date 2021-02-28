 

Володин предложил закрепить обязательства депутата перед избирателями

28.02.2021, 11:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутат не имеет права забывать о проблемах, с которыми к нему обращаются избиратели, подчеркнул Володин. “Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически», – отметил спикер.

После избрания нового состава Госдумы можно создать общий прозрачный массив предложений избирателей, считает председатель ГД. “Чтобы, в том числе на их основе, вести работу в парламенте», – сказал Володин.

Обязательства депутата перед избирателями можно закрепить в законе о статусе народного избранника или Регламенте Госдумы, полагает спикер. В будущем это позволит решать такие вопросы более системно, в том числе посредством инициатив в федеральных законах, обращений к органам исполнительной власти разных уровней.

Володин уверен: эффективноcть работы парламентария от этого только вырастет, а демагогии станет меньше. “Избиратели смогут спросить со своих представителей в ГД за взятые ими в ходе выборов обязательства», — указал спикер.

В каждом созыве ГД есть случаи, когда народные избранники забывают о данных обещаниях, посетовал председатель Госдумы. Решение о закреплении обещаний будет ко многому обязывать парламентариев, убежден спикер.

“Работа депутатов станет более содержательной и результативной, что в итоге в том числе повысит качество законодательной власти, которая одновременно является и представительной», — подытожил Володин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Поселение Повалихино и его обитатели

04.02 / Время разговора по мобильному телефону для россиян ограничат 20 минутами в день

01.08 / Мнение: Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

19.02 / Власти Латвии запретили телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в страну

19.12 / Кто может повторно заразиться COVID-19? Ответил академик РАН

29.08 / Ученые: Путешествия во времени возможны

12.09 / Мнение: Наше время любую трагедию способно превратить в фарс

29.07 / Скандалы: Время последних

28.01 / Завершившего карьеру бойца Хабиба Нурмагомедова позвали в футбольный клуб

18.01 / В России ответили на слова Шредера о причинах присоединения Крыма: Забывает о главном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска