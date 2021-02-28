Названы продукты из супермаркета для повышения либидо

28.02.2021, 11:08, Разное

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Эксперты назвали продукты, которые способны повысить либидо. По их словам, афродизиаки на самом деле являются доступными, они лежат на полках супермаркетов.

В куриных яйцах содержатся элементы, пробуждающие сексуальное желание. Однако их рекомендуется употреблять преимущественно в первой половине дня, чтобы они успели хорошо усвоиться организмом. Женщинам разрешается есть максимум две-три штуки в день, а мужчинам – три-четыре.

В список продуктов для повышения либидо попал мед. В Древней Греции жители использовали его для улучшения сексуального влечения. В день рекомендуется потреблять одну-две чайные ложки натурального продукта.

За счет присутствия антиоксидантов гранатовый сок улучшает кровоток в организме, а это, в свою очередь, отражается на половой и нервной системах. Сок граната нормализует выработку тестостерона.

Положительное воздействие на сосуды оказывается морковь и свекла. В составе последней присутствуют неорганические нитраты, снижающие кровяные давление и позитивно отражающиеся на потенции. Что касается тертой моркови, то она улучшает подвижность сперматозоидов, поскольку имеет в составе каротиноиды.

В тыквенных семечках содержится магний и цинк, которые нужны для нормального сексуального здоровья. Однако важно помнить, что в употреблении продуктов-афродизиаков нужно соблюдать норму.

Источник: life.ru