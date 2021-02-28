Легкоступова мечтала найти мужа, как Пригожин

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28.02.2021, 11:08, Разное
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Друг покойной российской певицы Валентины Легкоступовой пояснил журналистам, что она всегда мечтала найти мужа, похожего на продюсера Иосифа Пригожина. Он назвал ее последнего супруга Юрия Фирсова порядочным человеком.
После кончины Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил, что является обеспеченным человеком, поэтому он не намерен претендовать на наследство артистки. Однако некоторое время назад он изменил свое решение и предъявил свои права как вдовца на московскую квартиру исполнительницы хита «Ягода-малина». Как считает близкий друг покойной певицы, решение бороться за наследство принимал на Фирсов. Его он назвал порядочным и честным мужчиной, который с особым трепетом относился к Легкоступовой, пытаясь сделать ее счастливой.

Мирошник рассказал, что певица, несмотря на то, что выходила замуж три раза, так и не смогла обрести счастье в личной жизни. Она всегда пыталась найти мужа в сфере шоу-бизнеса, который бы помог ей в развитии карьеры. Легкоступова мечтала встретить такого избранника, как продюсер Иосиф Пригожин. Аристке нужен был мужчина-помощник по жизни, на которого можно опереться.

Источник: sobesednik.ru



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