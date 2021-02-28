Почему Римская империя не исчезла в Средние века

28.02.2021, 11:05, Разное

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Renovatio imperii Romanorum – идея, благодаря которой средневековое общество помнило о величии Римской империи.

476 год традиционно считается датой падения Западной Римской империи. Несмотря на то что начальник императорской гвардии германец Одоакр низверг последнего императора Ромула Августула (фактически — «августёнок»), в сознании человека той эпохи империя никуда не делась. Конечно, как политическое образование она изжила себя, но идея империи осталась и прожила долгую жизнь. Облик менялся, а цели оставались теми же.

Имперская идея: суть её возрождения

Важно разобраться в терминах и временных рамках. Что касается времени — всё вполне ясно. Империя зародилась в Римской республике и была уничтожена Наполеоновскими войнами в 1806 году (как Священная Римская империя). Imperium — власть, принадлежащая правителю государства (монарху) или же административным структурам в период республиканского Рима. Император — изначально титул руководителя легионов, наделённого чрезвычайными полномочиями. Со временем термин претерпел ряд изменений. Воины Рима провозглашали своего военачальника императором. Orbis romanus — все земли, цивилизованный мир, названный империей. За её пределами жили варвары. Руководство столь обширными территориями требовало много сил и эффективных механизмов управления. Религиозная подоплёка являлась усилителем образа императорской власти. Постепенно фигура императора сакрализировалась: монарх становился предметом поклонения, появились ритуалы (проскинеза — битие поклонов до земли). Всяческое уклонение от подобного акта — незаконно.

Почему христиане испытали на себе гнев римской власти? На начальных этапах развития церкви общины не подчинялись закону, что ставило под угрозу существование империи. Поэтому приверженцев новой веры и отправляли на съедение львам на аренах.

Со временем христианство стало брать верх в этой схватке, и в 313 году император Константин Медиоланским эдиктом фактически легализовал новую веру. В последующие эпохи монархи сами будут принимать христианство и даже устраивать кампании против язычества. Природа императорской власти по-прежнему оставалась религиозной по своей сути. Император перестал быть божественной сущностью, но при этом сохранил за собой должность наместника бога на земле. Все элементы церимониала — атрибуты, одежда, инсигнии, приветствия, коленопреклонение сохранялись в восточной части империи до 1453 года. Западу оставалось лишь хранить эту связь с византийским басилевсом. Его великолепие поражало «варваров».

Идея империи сохранила в себе все означенные черты. Но идейно она была связана с Римом: наследники трона хоть и не были римского происхождения, но свои стольные грады считали продолжением Вечного города. Константинополь — Второй Рим, Москва — Третий, а Ахен один поэт назвал «Будущим Римом». Городу следовало иметь неприступный вид, а правителю — ряд грандиозных побед на поле брани.

Имперская идея в Средние века: опыт Запада

Западная половинка бывшей Римской империи получила несколько специфический образ императора. Церковь Рима в отличие от греческой была более озабочена проблемой независимости от государства. Блаженный Августин в своём знаменитом «О граде Божьем» чётко разграничил связь церкви и империи. О превосходстве церкви говорил и папа Лев Великий, а другой наместник апостола Павла, папа Геласий, в своём трактате 494 года заявил о противопоставлении двух властей — власти понтифика и кесаря. Власть понтифика, конечно же, была наиболее весомой, ведь на ней лежала ответственность за спасение душ монархов.

Однако в 6-м веке имперская власть берёт реванш: Юстиниан занимает Италию и усиливает давление на Рим (папа Григорий Великий сдерживал этот пресс и при этом не отрёкся от идей своих предшественников). Но византийское владычество в Западной Европе было недолгим, как и влияние империи на варварские королевства и римскую церковь. Почести императору они не понимали и не принимали. Отношения церкви и государства приняли совершенно иной оборот: на задний план был отодвинут вопрос о престиже императорской власти. Выводы «О граде Божьем» упростили и исказили до неузнаваемости. Церковь требовала беспрекословного подчинения государства. Папская власть делегировала отдельные полномочия (в области защиты границ христианского мира) правителям варварских королевств: до 711 года этими вопросами в основном занимались вестготы в Испании, пока они не подверглись завоеванию.

Франки отказались принимать на веру церковную доктрину власти и сами брали в оборот епископаты: облагали их налогами и требовали беспрекословного подчинения. К концу правления Меровингов в начале 8-го века епископат фактически стал светской организацией, которая находилась на службе у отдельных представителей власти.

И только с приходом к власти Пипина Короткого в 753 году связь церкви и государства стала тесной: сначала его короновали епископы, а после — сам папа Стефан II, который страдал от нападок лангобардов. Франкские короли получали от понтификов титулы и звания «Нового Давида» или «Нового Моисея». «Да здравствует Христос, любящий франков», — такую реплику вставил автор пролога к «Салической правде».

Карл Великий стал транслятором идей римской церкви и встретил поддержку понтифика Льва III, потому как папа римский сам находился в непростом положении: вокруг орудовали враги.

Renovatio imperii Romanorum: император Запада

Устранённая угроза от лангобардов фактически развязала руки понтифику: Лев III передал все титулы и привилегии Карлу. По приглашению святого отца франкский король приехал в Рим. Воспользовавшись присутствием дружины и Карла, папа прибыл в Вечный город и неожиданно 25 декабря 800 года в соборе Святого Петра водрузил императорскую корону на голову франкского короля.

Карл был неприятно удивлён и совершенно не понимал оказанных ему почестей. Император сразу же внёс изменения в образ императорской власти: в булле появилась любопытная формула «Renovatio imperii Romanorum» (Возрождение Римской империи). Карла именовали «Август, великий и миролюбивый император». Ахен стал новым Римом: он превратился в центр возрождения культуры. В 962 году Рим вновь принял Оттона Великого из Саксонии. Империя была восстановлена и просуществовала до 1806 года, пройдя все социальные катаклизмы Средних веков и Нового времени: борьба за инвеституру, крестовые походы, внутренние смуты, Реформацию и Тридцатилетнюю войну.