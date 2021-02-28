Онемело полчерепа – Личное мнение

28.02.2021, 10:58, Разное

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Я люблю актёров — без них было бы скучно. Анастасия Веденская, прибывшая в Петербург с премьерой нового фильма в начале февраля, получила пивной кружкой по голове так, что у неё онемело полчерепа.

«У меня онемело полчерепа», — приводит жалобы актрисы издание Собеседник.



Фото: Соцсети

Дело происходило в гостинице. Там проживала сама Веденская, её маленький сын, бывший супруг, нынешний молодой человек и ещё куча творческого народа.

После показа фильма, Настя решила поужинать с сыном и новым возлюбленным в ресторане отеля. Сын быстро поднялся в номер, чтобы не мешать личной жизни мамы, а к актрисе за столик подсел режиссёр — вместе с компанией.

Дальше началась потасовка. Сидящая рядом с Анастасией женщина со словами «Ты не представляешь, что я могу с тобой сделать» запустила в артистку пивную кружку.

«Дальше кровь, боль, шок, я ощупываю лоб и вытаскиваю из него осколки».

Анастасия, получив травмы по голове, тут же позвонила бывшему мужу, Владимиру Епифанцеву, проживавшему в той же гостинице:

«А как еще Владимир мог поступить в этой ситуации? Я для него самый родной человек. В этом нет ничего сверхъестественного. Я бы так же поступила».

Высокие отношения с экс-супругом. Епифанцев спустился и всем навалял. Говорят, усмирить актёра смогла только полиция:

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Видео: Телеграм

Где в этот момент находился нынешний бойфренд актрисы, пока неясно.

В общем, всё закончилось благополучно. Как оно обычно и бывает в Петербурге. Как там пел покойный Владимир Семёнович? Получил по морде у Пяти углов? Ну, значит, правильно, что дали.

К чему это я? Да всё к тому же: если вы бухаете в компании богемных деятелей, всегда будьте готовы получить пивной кружкой в лоб.

«Сегодня была у невролога. Ставят сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Вчера правой стороны лица, можно сказать, вообще не было, глаз не открывался. Сегодня открылся. Полчерепа онемело, с той стороны, где зашивали. От госпитализации я отказалась, потому что у меня дети, я не могу позволить себе лежать в больнице».

Анастасии, конечно же, здоровья и скорейшего восстановления — кино в ресторане оказалось значительно лучше фильма, который она привезла с собой из Москвы на премьеру в Питер.

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