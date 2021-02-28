В РФ продлили действующий порядок техосмотра до октября

28.02.2021, 10:57, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Действующий порядок техосмотра продлен до 1 октября текущего года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«С 1 марта в нашей стране предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», – приводятся на сайте кабмина слова Мишустина.

Глава правительства подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября.

Поясняется, что постановление продлило до 1 октября срок действия диагностических карт, которые истекают в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.

«Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически», – говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля стало известно о решении правительства отложить введение нового порядка техосмотра автомобилей на 1 октября.

В мае 2019 года Госдума приняла проект закона об обязательной фотофиксации автомобиля во время техосмотра. Документ предусматривает введение «фотофиксации процедуры техосмотра» и постоянного контроля за соблюдением операторами техосмотра требований аккредитации.