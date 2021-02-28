 

В РФ продлили действующий порядок техосмотра до октября

28.02.2021, 10:57, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Действующий порядок техосмотра продлен до 1 октября текущего года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«С 1 марта в нашей стране предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», – приводятся на сайте кабмина слова Мишустина.

Глава правительства подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября.

Поясняется, что постановление продлило до 1 октября срок действия диагностических карт, которые истекают в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.

«Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически», – говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля стало известно о решении правительства отложить введение нового порядка техосмотра автомобилей на 1 октября.

В мае 2019 года Госдума приняла проект закона об обязательной фотофиксации автомобиля во время техосмотра. Документ предусматривает введение «фотофиксации процедуры техосмотра» и постоянного контроля за соблюдением операторами техосмотра требований аккредитации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

08.01 / Глава совета по нацбезопасности Белого дома по РФ подал в отставку

13.02 / Мясников рассказал о смертельной опасности изжоги

21.07 / Белоруссия предрекла потерю 146 млн долларов из-за России

16.12 / Байден не захотел «пролезать впереди очереди» за прививкой от COVID

28.11 / Венгрия заявила о сильном лобби в ЕС против «вакцин извне»

28.09 / Названа причина отъезда Алексиевич из Белоруссии

11.08 / Задержания начались у объявившего о забастовке завода в Минске

07.11 / Для дипломов вузов в РФ могут ввести «срок годности»

03.08 / Приговоренный к казни калининградец вышел на свободу и снова угодил за решетку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска