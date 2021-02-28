 

В РФ выявили 11,3 тыс. новых случаев коронавируса

28.02.2021, 10:57, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 11 359 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1737, Санкт-Петербурге – 939, Московской области – 617. Всего в стране выявлено 4 246 079 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 811 797 человек, из них 12 391 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 86 122 человека.

Накануне, 27 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 534. Таким образом, число новых случаев за сутки сократилось на 175.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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