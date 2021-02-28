На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

28.02.2021, 10:57, Новости дня

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Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на 500 «квадратах», однако в водоемы ничего не попало, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Произошел порыв трубопровода», – сказал представитель РИА «Новости».

Он добавил, что в результате произошел разлив на площади около 500 квадратных метров, но в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке.

В ноябре в результате пожара на Еты-Пуровском месторождении «Газпромнефти» в Ямало-ненецком автономном округе обнаружили разлив нефти.

Напомним, в августе в Норильске на реке Амбарная при ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 произошел разлив топливно-водяной смеси.