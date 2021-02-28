 

Скелеты гигантов из Румынии

28.02.2021, 10:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В народном фольклоре Румынии есть много историй о великанах, живущих в лесах и горах и прячущих золото и драгоценные камни в глубоких подземных или пещерных укрытиях. И есть несколько неподтвержденных сообщений о находках археологами гигантских скелетов.

В 1940-х годах в Румынии велись археологические раскопки на месте предполагаемого нахождения древнего города-крепости Аргедава, который во времена римского завоевания был центром провинции Дакии.

Считается, что Аргедава находилась где-то в районе современного маленького румынского городка Попешти (ныне отдаленный сельский район Бухареста). В частности там при археологических раскопках были найдены артефакты, свидетельствующие, что когда-то очень давно тут располагалось крупное поселение.

Есть теория, что археологи обнаружили останки дворца дакийского царя Буребисты, правившего в 1 веке до нашей эры. При раскопках археологам активно помогали местные жители, которые были рады подработать в те трудные послевоенные времена.

Среди них был мужчина по имени Ионита Флореа и якобы он однажды откопал огромный человеческий череп, который по размеру был в два или в три раза больше обычного. Когда он показал свою находку археологам, те отобрали у него череп, а самого его и других рабочих, что копали в том же месте, уволили.

Потом этот череп в условиях строжайшей секретности упаковали в ящик, погрузили на грузовики и куда-то увезли. Вместе с ним подобным же образом были увезены неизвестно куда около 80 человеческих скелетов, а также некоторые артефакты, найденные вместе с ним. 

Считается, что по сей день никто из румынских ученых не знает, куда были увезены кости и артефакты с тех раскопок и почему они были экстренно засекречены. Неужели лишь из-за одного черепа необычно большой формы?

Последние археологические раскопки в Попешти проводились около 30 лет назад и сейчас это место выглядит как небольшой и сильно заросший холмик. Кажется, что в современной Румынии никому нет дела ни до крепости Буребисты, ни до могил гигантов. 

Идем далее. Несколько десятилетий спустя в маленьком городке Скэени (Болдешти-Скэени), что на юге Румынии, решили посадить большой яблоневый сад. И когда раскопали землю, то внезапно наткнулись на множество человеческих костей, словно раскопали старое кладбище.

Больше всего людей озадачили размеры черепов, они были как минимум раза в два крупнее обычных человеческих. Рядом с костями лежало множество керамических черепков от посуды, остатки украшений и непонятные статуи из металла, длиной почти в метр. 

Когда сюда приехали археологи, они собрали все кости и артефакты, упаковали их и все увезли с  собой. И далее про эти находки больше никогда нигде не сообщалось.

Любопытно, что в фольклоре деревень того района, в который входит село Скэени, можно найти упоминания о гигантских людях, которые в стародавние времена жили в окрестных горах и лесах. Якобы и в наши дни в горах можно найти необычные каменные изваяния, очень похожие на гигантские "троны", вытесанные вручную из каменных глыб.

Также легенды гласят, что у этих гигантов было два огромных подземных жилища, в которых они прятали свои вещи, в том числе драгоценные камни и золото, что добывали в горах. 

В 2009 годах история о местных гигантах неожиданно оказалась на слуху благодаря одному румынскому телеканалу, который опубликовал большой репортаж о мифических гигантах и о том, что под горами Бучеджи существуют тайные туннели, вероятно созданные этими гигантами.

Вскоре после выхода этого репортажа в студию позвонил аноним и начал грозно говорить журналистам, чтобы они прекратили рассказывать об этом. 

"Прекратите говорить о Бучеджи. Подобную информацию нельзя предавать огласке и существуют специальные структуры, которые занимаются подобными вещами. Вам не нужно знать о том, кто мы и не надо пытаться найти нас", – сообщил неизвестный и бросил трубку.

Eще говорят, что воздушное пространство над плато Бучеджи является запретной зоной для полетов. Якобы эту зону установили по приказу ЦРУ. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / В следующем обновлении Adobe уберет из Photoshop осветлитель кожи

28.01 / Белоруссия приостановит поставку морепродуктов в Норвегию в ответ на давление на правительство

15.01 / Мнение: Фокус на другом

27.02 / Мнение: Чума 21 века – массовое слабоумие

15.02 / Экономика: Нефть преподнесла российскому бюджету внезапный подарок

26.07 / THE GUARDIAN О ШПИОНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ: ЭТО ПРОВАЛ!

17.08 / В Роспотребнадзоре назвали главный источник бактерий на кухне

16.08 / Экономика: Забастовка лишит Белоруссию долларов

18.02 / Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Николай Дроздов и другие гости вечера GQ

26.06 / Триумф выбора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска