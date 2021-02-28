Скелеты гигантов из Румынии

28.02.2021, 10:42, Разное

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В народном фольклоре Румынии есть много историй о великанах, живущих в лесах и горах и прячущих золото и драгоценные камни в глубоких подземных или пещерных укрытиях. И есть несколько неподтвержденных сообщений о находках археологами гигантских скелетов.

В 1940-х годах в Румынии велись археологические раскопки на месте предполагаемого нахождения древнего города-крепости Аргедава, который во времена римского завоевания был центром провинции Дакии.

Считается, что Аргедава находилась где-то в районе современного маленького румынского городка Попешти (ныне отдаленный сельский район Бухареста). В частности там при археологических раскопках были найдены артефакты, свидетельствующие, что когда-то очень давно тут располагалось крупное поселение.

Есть теория, что археологи обнаружили останки дворца дакийского царя Буребисты, правившего в 1 веке до нашей эры. При раскопках археологам активно помогали местные жители, которые были рады подработать в те трудные послевоенные времена.

Среди них был мужчина по имени Ионита Флореа и якобы он однажды откопал огромный человеческий череп, который по размеру был в два или в три раза больше обычного. Когда он показал свою находку археологам, те отобрали у него череп, а самого его и других рабочих, что копали в том же месте, уволили.

Потом этот череп в условиях строжайшей секретности упаковали в ящик, погрузили на грузовики и куда-то увезли. Вместе с ним подобным же образом были увезены неизвестно куда около 80 человеческих скелетов, а также некоторые артефакты, найденные вместе с ним.

Считается, что по сей день никто из румынских ученых не знает, куда были увезены кости и артефакты с тех раскопок и почему они были экстренно засекречены. Неужели лишь из-за одного черепа необычно большой формы?

Последние археологические раскопки в Попешти проводились около 30 лет назад и сейчас это место выглядит как небольшой и сильно заросший холмик. Кажется, что в современной Румынии никому нет дела ни до крепости Буребисты, ни до могил гигантов.

Идем далее. Несколько десятилетий спустя в маленьком городке Скэени (Болдешти-Скэени), что на юге Румынии, решили посадить большой яблоневый сад. И когда раскопали землю, то внезапно наткнулись на множество человеческих костей, словно раскопали старое кладбище.

Больше всего людей озадачили размеры черепов, они были как минимум раза в два крупнее обычных человеческих. Рядом с костями лежало множество керамических черепков от посуды, остатки украшений и непонятные статуи из металла, длиной почти в метр.

Когда сюда приехали археологи, они собрали все кости и артефакты, упаковали их и все увезли с собой. И далее про эти находки больше никогда нигде не сообщалось.

Любопытно, что в фольклоре деревень того района, в который входит село Скэени, можно найти упоминания о гигантских людях, которые в стародавние времена жили в окрестных горах и лесах. Якобы и в наши дни в горах можно найти необычные каменные изваяния, очень похожие на гигантские "троны", вытесанные вручную из каменных глыб.

Также легенды гласят, что у этих гигантов было два огромных подземных жилища, в которых они прятали свои вещи, в том числе драгоценные камни и золото, что добывали в горах.

В 2009 годах история о местных гигантах неожиданно оказалась на слуху благодаря одному румынскому телеканалу, который опубликовал большой репортаж о мифических гигантах и о том, что под горами Бучеджи существуют тайные туннели, вероятно созданные этими гигантами.

Вскоре после выхода этого репортажа в студию позвонил аноним и начал грозно говорить журналистам, чтобы они прекратили рассказывать об этом.

"Прекратите говорить о Бучеджи. Подобную информацию нельзя предавать огласке и существуют специальные структуры, которые занимаются подобными вещами. Вам не нужно знать о том, кто мы и не надо пытаться найти нас", – сообщил неизвестный и бросил трубку.

Eще говорят, что воздушное пространство над плато Бучеджи является запретной зоной для полетов. Якобы эту зону установили по приказу ЦРУ.