Разработчики «Спутник V» подали заявку на регистрацию «Спутник Лайт»

28.02.2021, 10:36, Новости дня

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Разработчики российской вакцины против «Спутник V» сообщили, что подали заявку на регистрацию облегченной версии вакцины «Спутник Лайт» в РФ и ряде других стран.

«Спутник V» уже подал заявку на экстренное одобрение в РФ и некоторых других странах своей однократной вакцины «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» выходит в мир в марте», – говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

Ранее Ракова сообщила, что после завершения исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» ее могут начать применять для ревакцинации.

Накануне в Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт».

18 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания. Отмечается, что срок действия «лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов.

Данный препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран, не на территории России.