Эксперты назвали лучшие схемы инвестирования для россиян весной

28.02.2021, 10:36, Новости дня

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Весной россиянам, занимающимся неквалифицированными инвестициями, стоит обратить внимание на инструменты коллективных инвестиций, считают эксперты.

«Инструменты коллективных инвестиций – паевые фонды – являются одними из тех инструментов, которые точно подходят для всех категорий инвесторов. Это понятный и прозрачный продукт, находящийся под довольно строгим контролем со стороны регулятора», – рассказал РИА «Новости» руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский.

Этого же мнения придерживается эксперт из БКС Андрей Русецкий. Он считает, что в 2021 году основной поток средств инвесторов будет приходить через коллективные продукты. Эксперт рассказал, что благодаря действиям Банка РФ этот сегмент инвестиций стал наиболее зарегулированным и контролируемым на финансовом рынке.

В свою очередь начальник управления УК «Велес менеджмент» Денис Горев предостерег неквалифицированных инвесторов от покупки акций. Он пояснил, что составить диверсифицированный портфель самостоятельно сложно. Иначе «есть значительная вероятность испытать высокую волатильность результатов».

Ранее была названа лучшая валюта для сбережений весной. Основную часть вложений лучше делать в долларах США, поскольку «личные» валюты европейских стран, а также рубль, находящийся под давлением геополитических угроз, рискуют в ближайшие месяцы потерять в цене.