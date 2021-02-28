 

По обвинениям из-за беспорядков у Капитолия задержали около 300 человек

28.02.2021, 10:36, Новости дня
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В США в связи с беспорядками внутри и около Капитолия 6 января задержали порядка 280 человек, информирует издание Hill со ссылкой на министерство юстиции.

Также, по данным издания, обвинения в нарушении федерального законодательства США предъявлены более 300 лицам, передает РИА «Новости»..

«Расследование в отношении виновных продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и вполне справедливо. Виновники должны быть привлечены к ответственности и будут привлечены», – сообщил и.о. заместителя генпрокурора Джон Карлин.

Напомним, в начале января сторонники (на тот момент действующего) президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС.



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