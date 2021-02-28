Загадочная смерть Фрэнка Олсона, выпрыгнувшего с 13 этажа после экспериментов по контролю разума

28.02.2021, 10:39, Разное

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Смерть этого человека входит в список одних из самых таинственных и темных конспирологических случаев в США. О том, что с ним произошло, до сих пор активно спорят как историки, так и сторонники теорий заговоров.

Примерно в 2 часа ночи 28 ноября 1953 года редкие прохожие, бредущие по 7 Авеню на Манхэттене, Нью-Йорк), были шокированы видом падающего откуда-то сверху человеческого тела, ударившегося с громким стуком о тротуар.

К счастью, упавший не задел при падении никого из прохожих. Люди окружили окровавленное тело, которое некоторое время было еще живым человеком, и начали звать полицию и обсуждать, что могло произойти и с какого этажа упал этот несчастный.

Вскоре полиция выяснила, что этот человек выпал из окна 13 этажа гостиничного номера 1018А отеля Statler. В этом номере накануне остановились двое мужчин – 43-летний Фрэнк Олсон и Роберт Лэшбрук. Когда полиция ворвалась в номер, то увидела Лэшбрука, съежившегося в туалете на унитазе. Он рассказал, что захотел в туалет, но не успел сесть, как внезапно его друг Олсон сорвался со своей кровати, перебежал комнату и выпрыгнул наружу через окно, разбив его своим телом.

Лэшбрук уверял, что не понимает, что могло сподвигнуть его друга на подобный поступок, а в гостиничном номере не было найдено ничего необычного, что могло предполагать насильственную причину смерти, поэтому вскоре полиция списала все на самоубийство.

Однако когда один из следователей углубился в биографию Олсона, он внезапно выяснил, что тот являлся специалистам по бактериям и уже много лет работал с военными в области разработки бактериологического оружия.

В 1950-х годах Фрэнк Олсон был одним из важнейших ученых, что работали в отделе специальных операций на военной базе Форт-Детрик во Фредерике, штат Мэриленд. Одной из его основных обязанностей было расследование использования психоактивных препаратов в Лабораториях биологической войны армии США (USBWL).

Один из наиболее интригующих проектов, в котором он участвовал с 1952 года, назывался "Проект Артишок". Это была операция ЦРУ по изучению методов допроса и контроля над разумом, а также возможности того, что кого-то можно было принудительно заставить совершить убийство нужного человека.

"Убеждение" проводилось с помощью таких средств, как гипноз и психоактивные, изменяющие сознание наркотики, такие как ЛСД. Этот проект был предшественником более поздней военной операции по контролю над разумом под названием MK Ultra.

На основании всей этой информации странное и внезапное самоубийство Олсона выглядело особенно подозрительно и возникали резонные сомнения в том, что это было обычное самоубийство.

Следствие выяснило, что незадолго до своей смерти Олсон ездил отдыхать в охотничий домик на озеро Дикп-Крик, но вернулся оттуда необычно угрюмым и мрачным. Словно там с ним случилось что-то плохое. Об этом рассказали родные Олсона и когда их стали расспрашивать далее, выяснились жуткие детали.

Оказывается, Олсон рассказал, что его и еще девять ученых, работавших над "Проектом Артишок", специально вызвали в этот отдаленный домик. Никто из них не знал для чего их вызвали и что там им будут говорить. Их встретили несколько человек из ЦРУ, в том числе там был и глава отдела технической службы ЦРУ – Сидни Готлиб, главный специалист ЦРУ по ядам и наркотическим средствам, а также один из ответственных за создание MK Ultra.

Там же был и доктор Роберт Лэшбрук, тот самый, что остановился с Олсоном в гостиничном номере. Он был помощником Готлиба. Далее Готлиб и Лэшбрук уговорили ученых выпить напитки, в которые, как подозревал Олсон, были подмешаны некие наркотические вещества. Олсон считал, что ему и другим дали что-то вроде ЛСД или иной психоактивный агент.

Сын Фрэнка Олсона – Нильс Олсон позже так рассказывал об этом:

"Мой отец был ученым-исследователем, который участвовал в бактериологической войне и был связан с подразделением SO, которое обозначало специальные операции. Это было самое сверхсекретное исследование, которое проводилось в Форт-Детрике, и некоторые из этих исследований проводились в координации с ЦРУ.

В выходные после этой встречи мой отец был в тяжелой депрессии. Он чувствовал, что сделал что-то ужасно неправильно. И он сказал моей матери, что сделал что-то не так, но не мог ей сказать, что именно, боясь нарушить протокол безопасности".

Далее поведение Фрэнка Олсона становилось все более нестабильным, он все-таки рассказал своей жене от встрече ученых и о том, как их заставили выпить наркотическое средство. Потом Олсон пытался звонить кому-то из знакомых или друзей, все более нервничая и повторяя фразы вроде "Я совершил ужасную ошибку!" и "Они боятся, что я могу причинить вам боль!".

Потом на целую неделю Олсон уехал из дома, чтобы "получить психологическую помощь", по его словам. А после этого заявил, что ему надо срочно поехать в Нью-Йорк. Он говорил и другие странности, к примеру, что слышит "голоса в темноте", а после заселения в гостиницу начал вести себя крайне параноидально, выбросив свои деньги и документы.

Далее выяснилось, что после падения из окна Олсон был не просто некоторое время жив, но еще в сознании и даже пытался что-то сказать. Об этом заявил менеджер гостиницы Армонд Пасторе, который выскочил на улицу, когда услышал взволнованные голоса прохожих.

"Я увидел Фрэнка Олсона, лежащего с широко открытыми глазами, смотрящего прямо на меня и пытающегося мне что-то сказать. Он определенно пытался заговорить, но ничего не выходило, кроме бормотания. Он был в ужасном состоянии. И я отступил, потому что теперь мне нужно было узнать, откуда он упал. Я взглянул вверх на здание и, наконец, увидел легкое движение оконной шторы. И когда я сконцентрировался на этом, то увидел, что оконная штора колеблется от потока воздуха из открытого окна".

После того, как Олсон выбросился из окна, его сосед по номеру Роберт Лэшбрук даже не пытался вызвать Скорую или позвонить в полицию. Однако он сделал кое-что другое. Он позвонил кому-то другому и сказал ему "Ну, вот он и вышел". А там, на другом конце трубки ответили "Ну, это очень плохо", после чего оба повесили трубку.

Этот разговор совершенно случайно подслушал тот же самый менеджер Армонд Пасторе, потому что Лэшбрук позвонил как раз в тот момент, когда Пасторе вернулся в отель с улицы. В те годы, чтобы позвонить из номера отеля на городской телефон, надо было сначала набрать номер оператора отеля, а потом сказать ему с каким номером надо соединить. И пока вы разговариваете, оператор мог слышать ваш разговор. Таким образом Пасторе получил запрос на звонок из номера Олсона и Лэшбрука и как оператор соединил его с адресатом и потом слышал весь их разговор.

"Не нужно было быть гением, чтобы понять, что тут было что-то не так. Это как в "Гамлете", знаете, "Что-то прогнило в Датском королевстве". В ту ночь я понял, что тут в нашем отеле случилось что-то гнилое", – рассказывал Пасторе.

Следующая загадка заключалась в том, как именно выпрыгнул Олсон из окна, менеджер отеля видел лишь двигающуюся от ветра занавеску, но не рассмотрел было ли окно действительно открыто или сильно разбито, а Лэшбрук говорил, что Олсон разбил окно своим телом, а не открывал его.

При этом на теле Олсона первоначально были найдены многочисленные порезы, словно от куска стекла или острого ножа, а также рана на голове словно от удара тупым предметом. Но когда семья Олсона заказала повторное вскрытие, то оно уже не "обнаружило" никаких резанных или тупых ран.

Далее Пасторе рассказывал, что он никогда не слышал о том, чтобы самоубийцы выбрасывались из окна, не открывая его, а разбивая стекло своим телом. Тем более никто не выскакивает в окно при плотно закрытых шторах, какие были на окне номера Олсона и Лэшбрука.

Все это выглядело очень подозрительно и семья Олсона приняла версию о самоубийстве с большим скептицизмом. Они сделали предположение, что ЦРУ намеренно "убрала" Фрэнка Олсона, так как из-за своей работы и экспериментов он слишком многое узнал из того, что посторонним знать не положено.

В 1975 году ЦРУ неожиданно признало, что Фрэнк Олсон и правда были среди тех, на ком было протестировано воздействие наркотических средств. А потом выплатило семье Олсона "страховку" в 750 тысяч долларов. Однако никаких подробностей случившегося родные Фрэнка Олсона так и не получили.

Было выдвинуто много теорий относительно того, что случилось с Фрэнком Олсоном. Некоторые думают, что его вытолкнули из этого окна, другие – что он был каким-то образом был запрограммирован на самоубийство с помощью экспериментов по контролю над разумом. Третьи считают, что он просто покончил жизнь самоубийством, как говорится в официальном отчете.

Никто на самом деле не знает, что там происходило, кроме Роберта Лэшбрука, а он утверждает, что был в туалете, когда это произошло. Семья Олсона, как правило, до сих избегает разговоров о контроле над разумом и думает, что его просто убили за то, что он знал о тайном правительстве.

Сын Олсона так говорил об этом:

"Смерть Фрэнка Олсона 28 ноября 1953 года была убийством, а не самоубийством. Это не история эксперимента с наркотиками ЛСД, как это было представлено в 1975 году. Это история биологической войны. Фрэнк Олсон умер не потому, что он был экспериментальной морской свинкой, которая пережила "неудачную поездку". Он умер из-за опасений, что он разгласит информацию о строго засекреченной программе допросов ЦРУ в начале 1950-х годов, а также об использовании биологического оружия Соединенными Штатами в войне в Корее."