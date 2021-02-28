 

Скончался второй пострадавший во время пожара в Черновицкой больнице

28.02.2021, 10:24, Новости дня
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В ночь на 28 февраля умер второй человек, пострадавший во время пожара в Черновицкой больнице. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Речь идет о 77-летнем пациенте, который получил 75% ожогов тела и попал в реанимацию. Всего в результате пожара погибли два человека, второму пациенту было 76 лет.

Пожар в Черновицкой больнице №1, в которой лечат инфицированных коронавирусом, произошел 27 февраля на втором этаже пятиэтажного здания. Были эвакуированы 20 человек.

Согласно озвученной в СМИ первоначальной версии инцидента, пожар произошел из-за взрыва кислородного баллона. Позже из трех версий оставили одну – самоподжог одного из пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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