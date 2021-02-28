Байден предупредил об угрозе американским военным в Сирии от проиранских боевиков

28.02.2021, 10:24, Новости дня

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Президент США Джо Байден считает, что проиранского боевики планируют нападение на американских военных в Сирии после их точечного удара на востоке страны. Об этом говорится в письме Байдена спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и временному президенту Сената США Патрику Лихи.

По утверждению президента США, негосударственные группы проиранских ополченцев причастны к нападениям на персонал Соединенных Штатов и коалиции в Ираке, включая нападение 15 февраля в Эрбиле.

“Эти группы [боевики, поддерживаемые Ираном] постоянно планируют атаки в будущем”, – написал Байден.

Соединенные Штаты, по словам Байдена, всегда готовы предпринять необходимые действия в целях самообороны, в том числе в тех случаях, когда правительство государства, в котором находится угроза, не желает или не может предотвратить использование своей территории другими лицами.

“Я руководил этими военными операциями будучи обязанным защищать граждан Соединенных Штатов как на родине, так и за рубежом, а также в интересах национальной безопасности и внешней политики США”, – объяснил он.

Американские вооруженные силы по приказу Байдена в ночь на 26 февраля нанесли серию авиаударов по инфраструктуре, которую используют поддерживаемые Ираном группировки боевиков на востоке Сирии. Это была первая военная операция Байдена после того, как он официально стал президентом США 20 января этого года.

Атака стала ответом на недавние нападения на персонал США и коалиции в Ираке, а также на продолжающиеся угрозы. Бомбы уничтожили несколько объектов в пограничном контрольно-пропускном пункте, которые используют боевики группировок “Катаиб Хезболла” и “Катаиб Саид аль-Шухада”. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что жертвами атаки стали 17 боевиков, также были уничтожены три грузовика с боеприпасами.

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