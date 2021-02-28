 

В Измаиле на глазах у прохожих похитили женщину – полиция

28.02.2021, 10:24, Новости дня
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В городе Измаил Одесской области двое мужчин схватили на улице женщину, силой посадили ее в автомобиль Renault и увезли, прохожие слышали крики. Об инциденте сообщили в областной полиции 26 февраля.

Свидетели инцидента обратились в полицию и сообщили приметы похитителей. Подозреваемых задержали в тот же день.

https://www.facebook.com/odesapolice/posts/3884389911621225

Сотрудники полиции получили ориентировку на похитителей и нашли их автомобиль на улице Шевченко. Рядом были мужчины, подходившие под описание похитителей и заплаканная женщина, которая просила о помощи.

“Стражи порядка сразу задержали нарушителей. Мужчины отрицали причастность к преступлению и, чтобы избежать ответственности, один из них пытался избавиться от ножа”, – рассказали полицейские.

Потерпевшая подтвердила, что именно эти мужчины, угрожая оружием, лишили ее свободы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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