В Измаиле на глазах у прохожих похитили женщину – полиция

28.02.2021, 10:24, Новости дня

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В городе Измаил Одесской области двое мужчин схватили на улице женщину, силой посадили ее в автомобиль Renault и увезли, прохожие слышали крики. Об инциденте сообщили в областной полиции 26 февраля.

Свидетели инцидента обратились в полицию и сообщили приметы похитителей. Подозреваемых задержали в тот же день.

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Сотрудники полиции получили ориентировку на похитителей и нашли их автомобиль на улице Шевченко. Рядом были мужчины, подходившие под описание похитителей и заплаканная женщина, которая просила о помощи.

“Стражи порядка сразу задержали нарушителей. Мужчины отрицали причастность к преступлению и, чтобы избежать ответственности, один из них пытался избавиться от ножа”, – рассказали полицейские.

Потерпевшая подтвердила, что именно эти мужчины, угрожая оружием, лишили ее свободы.

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