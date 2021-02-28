Названо допустимое количество кофе для сердечников и гипертоников

28.02.2021, 10:20, Разное

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Медики назвали количество чашек кофе в день, которые можно выпить сердечникам и гипертоникам без нанесения вреда для здоровья. Рекомендуется употреблять только качественный заварной напиток.

Все чаще появляется информация о том, что кофе благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Однако существуют доказательства и того, что риск развития инсульта у мужчин повышает употребление трех чашек напитка. Среди женщин подобных последствий исследователи не выявили. К тому же дамы с нормальной массой тела, уровнем холестерина и артериальным давлением меньше рискуют столкнуться с инсультом, выпивая кофе.

Эксперты рекомендуют употреблять свежемолотый кофе, варить его необходимо на один раз. В продукте содержится большое количество антиоксидантов, нормализующих уровень сахара в крови. На пользу данного напитка влияет степень обжарки зерен. Чем она меньше, тем больше в кофе содержится полезных веществ.

Медики советуют принимать внимание, что при обжарке зерен образуется канцероген акриламид. В связи с этим в день рекомендуется употреблять максимум две чашки кофе.