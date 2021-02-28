 

Диетологи назвали картофель самым “нездоровым” овощем

28.02.2021, 10:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Диетологи назвали самый нездоровый овощ, который способствует повышению уровня сахара в крови. По их словам, необходимо минимизировать употребление картофеля. Съев порцию данного продукта, человек спустя короткое время начинает чувствовать голод.
В картофеле содержится много калия, но он не приносит особой пользы организму. Этот овощ выводит из него всю лишнюю жидкость, что способствует повышению глюкозы в крови. К тому же в картофеле присутствует очень много крахмала. По словам диетолога Тамары Крамчениновой, при хранении овоща данный элемент распадается до простых углеводов, а последние способствуют быстрому набору веса.

Врач Ирина Бородина, в свою очередь, предупредила, что в картофельной кожуре имеется соланин. Если на овоще видны зеленые пятна, то не следует покупать такие клубни. Картофель обладает свойством очень быстро отдавать энергию.

Источник: 74.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Мнение: Индекс военной мощи, что погубило Трампа и УАЗ «Патриот» в США

21.11 / Мнение: Без ковида

24.11 / Скандалы: «Бардак, коррупция и «свои» клиники»

24.11 / Эксперт: Режим Лукашенко обречен без интеграции с Россией

17.09 / В мире: США угрожают ядерным ударом неядерным странам

06.11 / В пыли ученые нашли вредные огнестойкие химические вещества

30.11 / Холодные ноги названы признаком высокого уровня холестерина

01.11 / Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом

26.09 / В Нью-Йорке установлен памятник первому чернокожему космонавту Луи Армстронгу

20.10 / Сергей Лазарев заинтриговал поклонников обручальным кольцом на безымянном пальце

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска