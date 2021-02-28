Диетологи назвали картофель самым “нездоровым” овощем

28.02.2021, 10:20, Разное

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Диетологи назвали самый нездоровый овощ, который способствует повышению уровня сахара в крови. По их словам, необходимо минимизировать употребление картофеля. Съев порцию данного продукта, человек спустя короткое время начинает чувствовать голод.

В картофеле содержится много калия, но он не приносит особой пользы организму. Этот овощ выводит из него всю лишнюю жидкость, что способствует повышению глюкозы в крови. К тому же в картофеле присутствует очень много крахмала. По словам диетолога Тамары Крамчениновой, при хранении овоща данный элемент распадается до простых углеводов, а последние способствуют быстрому набору веса.

Врач Ирина Бородина, в свою очередь, предупредила, что в картофельной кожуре имеется соланин. Если на овоще видны зеленые пятна, то не следует покупать такие клубни. Картофель обладает свойством очень быстро отдавать энергию.

Источник: 74.ru