 

На Украине заявили о намерении Зеленского преступать закон

28.02.2021, 9:46, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил ряд преступлений и намерен продолжать преступать закон и нивелировать Конституцию, сообщил депутат от украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

По его словам, украинский президент «запутался в своих преступлениях». Кива выразил уверенность в том, что Зеленский будет и дальше «преступать закон». «И он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) будет преступать закон и нивелировать Конституцию и далее. В борьбе с пандемией COVID-19 власть сумела не решить проблему, а нажиться», – цитирует «112 Украина» Киву.

По его мнению, Киев купил некачественную вакцину, которой никто не хочет вакцинироваться, и таким образов украинская «власть заработала на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность».

«Но для того, чтобы их преступления были не так заметны и менее обсуждаемы в обществе, им надо затыкать рты оппозиции и телеканалам, что они делают уже без оглядки на закон», – добавил депутат.

Также Кива подчеркнул, что власти Украины занимаются созданием шоу, а не решением проблем населения.

Напомним,  согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», по состоянию на февраль 2021 года Зеленскому не доверяют около 58% жителей Украины, 38%, напротив, доверяют.



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