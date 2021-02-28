Синоптик рассказал об осадках в Москве

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28.02.2021, 9:46, Новости дня
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Облачная погода, осадки в виде мокрого снега, а также гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в Москве ожидается гололедица, а также снег, мокрый снег. «Температура в центре города 0 – плюс 2, а в Подмосковье от минус 2 до плюс 3 градусов», – цитирует РИА «Новости» Леуса.

Синоптик добавил, что ветер ожидается северный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

Ранее синоптики сообщили, что днем температура воздуха в городе составит минус один – плюс один градус. В ночь на понедельник она может опуститься до минус семи градусов.



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