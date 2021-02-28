27 февраля на Донбассе ранен один украинский военослужащий – штаб ООС

28.02.2021, 9:34, Новости дня

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Российско-оккупационные войска на Донбассе 27 февраля девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 27 февраля.

В районе населенного пункта Луганское боевики открывали прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов.

“На этом же направлении, в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных сил Украины. Раненому оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. Неподалеку Мироновского оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, а вблизи Южного – еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В Широкино российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и противотанкового гранатометов, а рядом Пищевиком – из ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки было зафиксировано несколько выстрелов снайпера”, –рассказали в штабе..

Огневая активность врага наблюдалась и неподалеку населенных пунктов Зайцево и Водяного. Боевики осуществили прицельные выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

“Со стороны российско-оккупационных войск продолжается систематическое препятствование деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях. Так на блокпосту вблизи населенного пункта Оленевка оккупанты разрешили движение патрулю миссии только после длительной задержки”, – подчеркнули в сообщении.

На полигоне близ населенного пункта Терновое, патруль ОБСЕ зафиксировал 22 танка различных модификаций, В этом районе также размещены 6 самоходных гаубиц “Гвоздика” и 6 противотанковых пушек “Рапира”.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/4072378692775343/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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