В Украине за сутки выявили менее 6 тыс. новых случаев COVID-19

28.02.2021, 9:34, Новости дня

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В Украине 27 февраля выявили 5833 новых случаев коронавируса, заболели 795 детей и 146 медиков. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки в стране госпитализовано 3218 человек, умерло – 89, выздоровело 1702 пациента. Зв все время эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 1 347 849 человек, выздоровело 1 170 023 пациентов, умерло 25 982.

27 февраля, по данным Минздрава, в стране провели 47 811 тестирований на коронавирус, в частности 24 491 методом ПЦР, 5126 – методом ИФА, а также 18 194 исследований с помощью экспресс-тестов на антиген.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) и областях”, – отметил министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/882545422288454

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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