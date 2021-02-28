В США разрешили применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

28.02.2021, 9:34, Новости дня

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Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) США 27 февраля одобрило для экстренного применения однодозовую вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson. Об этом сообщает BBC.

Компания согласилась предоставить США 100 млн доз до конца июня. Первые дозы вакцины планируют ввести на следующей неделе, отметили в сообщении.

По информации ВВС, Великобритания, Европейский Союз и Канада заказали препарат Johnson & Johnson, 500 млн доз были заказаны через глобальную иниициаиву Covax.

В Johnson & Johnson заявляли, что по предварительным результатам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины составила от 66 до 72%. В исследовании участвовало 43 783 человека.

Вакцину можно будет хранить в течение двух лет при температуре -20 °C, не менее трех месяцев ее можно хранить при температуре +2 °C…+8 °C. Пациенту следует вводить одну дозу (многие разрешенные к применению вакцины требуют введения двух доз).

Для применения в США сейчас разрешены вакцина компаний Pfizer/BionTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. США – на первом месте в мире по распространению COVID-19: в стране инфицировались 26,7 млн человек, 456 тыс. пациентов умерли).

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