 

Зеленский запутался в своих преступлениях – депутат Рады Кива

28.02.2021, 9:32, Разное
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Политик заявил, что за время президентства Владимир Зеленский не раз преступал закон и продолжит это делать. “Он запутался в своих преступлениях”, – подчеркнул Кива. Власти Украины пытаются скрыть все свои правонарушения от народа, и для этого закрывают телеканалы и “затыкают рты” оппозиционерам.

Депутат обвинил Зеленского и его команду в том, что они решили нажиться в период борьбы с пандемией коронавируса. В частности, власти закупили некачественную американскую вакцину Novavax за 1,5 миллиарда гривен. Кива отметил, что никто из жителей страны не хочет ей прививаться.

“Власть заработала на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность”, – заключил политик.

Ранее стало известно о начале сбора подписей за импичмент Зеленского. Оппозиция утверждает, что глава страны превысил полномочия, запретив вещание трех крупных телеканалов. Они не раз критиковали власть за насильственную украинизацию населения и повышение тарифов на газ.

СМИ ругали Владимира Зеленский и за отказ от российской вакцины “Спутник V”. В прошлом президент рассказал, что не получил доказательств результативности препарата и потому не собирается экспериментировать на гражданах. “Украинцы не кролики”, – подчеркнул политик.

Однако эксперты не соглашаются с Владимиром Зеленским. Медицинский журнал The Lancet недавно опубликовал результаты испытания российской вакцины: эффективность “Спутника V” оценили в 91,6%. Украинский лидер предпочел не комментировать этот материал.



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