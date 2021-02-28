 

В Петербурге на Ветеранов два человека пострадали в пьяном ДТП с маршруткой

28.02.2021, 9:30, Разное
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В Петербурге произошло ДТП, участниками которого стали автомобиль Skoda и маршрутка. Инцидент был зафиксирован в Красносельском районе на проспекте Ветеранов. Известно, что в результате него пострадали два человека.
Авария произошла в воскресенье утром. Сообщается, что водитель и пассажир, пребывающие в легковом автомобиле, находились под воздействием спиртных напитков. Что касается маршрутки, то она ехала по дороге пустая.

В пьяном ДТП пострадали два человека, находящиеся в иномарке. Один из мужчин получил травмы второй средней тяжести. Оба пострадавших были госпитализированы с места аварии. По факту случившегося проводится проверка, после завершения которой сотрудники полиции примут процессуальное решение.

Источник: yandex.ru



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