 

Алексея Навального проверят на причастность к убийству Бориса Немцова

28.02.2021, 9:11, Разное
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Следственный комитет возобновил следствие по делу о заказчиках убийства Бориса Немцова в связи с появлением в деле новых подозреваемых.

СКР отрабатывает версию о причастности в качестве заказчика политика Алексея Навального. По версии следствия Навальный имел мотивы для убийства из-за споров о лидерстве среди российской внесистемной оппозиции.

Показания против Навального дали ранее осуждённые исполнители преступления, отбывающие наказание в различных исправительных учреждениях. Один из них заявил, что раньше не мог назвать заказчика, так как не знал его имени, но, недавно увидев Навального по новостям, сразу узнал того по “выразительным бровям”. Следственный комитет уже включил Алексея в список подозреваемых и начал оперативные мероприятия для отработки этой версии.

– По делу об убийстве Немцова на данный момент осуждены только исполнители, низшее звено преступления, а среднее и высшее звенья остались безнаказанными. Согласно недавно полученной оперативной информации, заказчиком убийства может быть один малоизвестный блогер, недавно прилетевший в Россию из Германии и уже осужденный за другие преступления. Мы предпримем все усилия, чтобы, невзирая на давность преступления, дело было раскрыто, а все виновные понесли заслуженное наказание, — заявил представитель СК.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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